Jandaia do Sul recebe segunda etapa de treinamento prático para patrolheiros municipais

Jandaia do Sul recebeu, nesta segunda-feira, a segunda etapa do treinamento dos patrolheiros municipais, com atividades práticas voltadas à qualificação dos profissionais que atuarão na manutenção de estradas, pontes e vias rurais.

A capacitação faz parte do cumprimento do acordo firmado entre o Governo do Estado e os municípios participantes, por meio do qual, com a atuação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), foram repassados máquinas e caminhões para reforçar os serviços de infraestrutura rural.

O treinamento tem como objetivo preparar os profissionais para a utilização adequada dos equipamentos, contribuindo para a melhoria das condições de trafegabilidade e para a conservação das estradas rurais, fundamentais para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores.

Os organizadores também agradeceram à Administração Municipal de Jandaia do Sul pelo apoio na realização do treinamento no município, reforçando a importância da parceria entre o Estado e as administrações municipais para o fortalecimento dos serviços públicos.