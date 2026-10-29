Adolescente de 16 anos é apreendido com 14 porções de crack em Jandaia do...
Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (30), suspeito de envolvimento com a comercialização de drogas, na...
Bombeiros reforçam prevenção no Litoral durante o feriado e preparam efetivo para o verão
(AEN) O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça as ações de prevenção aquática no Litoral durante o feriado de Finados, quando moradores...
Asilo estará vendendo flores dias 1 e 2 no cemitério
O asilo de Jandaia do Sul estará com sua tradicional venda de flores e velas do nos dias 01/11 e 02/11 na porta do...
Professora é afastada após suspeita de dar Rivotril para criança em CMEI de Arapongas
Uma professora concursada da rede municipal de ensino de Arapongas, no norte do Paraná, foi afastada preventivamente após ser denunciada por suspeita de administrar...
Polícia Civil prende homem de 56 anos por importunação sexual em Jandaia do Sul
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta sexta-feira (30), um mandado de prisão contra um homem de 56 anos, identificado...
Alunos do Colégio São Marcos exploram a Idade Média e constroem maquetes de cidades...
*🏰 FEUDALISMO NA PRÁTICA | 6º ANO* Nossos alunos do 6º ano mergulharam na Idade Média! Mais do que decorar conteúdo, eles CONSTRUÍRAM o conhecimento. Através...
Caminhão tomba em pontilhão e interdita a Estrada São João, em Jandaia do Sul
A Estrada São João amanheceu interditada nesta sexta-feira (30) após um caminhão tombar sobre o pontilhão que passa por cima do contorno de Jandaia...