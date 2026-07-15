Polícia Civil de Jandaia do Sul prende investigado por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu, na noite de ontem, um homem investigado pela prática de diversos crimes violentos ocorridos em Kaloré/PR.

A prisão foi realizada após o Poder Judiciário, mediante manifestação favorável do Ministério Público, deferir representação pela prisão preventiva formulada pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, o homem não aceitava o término do relacionamento com a ex-companheira e teria iniciado uma progressiva escalada de violência. Entre os crimes investigados estão perseguição, violência psicológica, dano, roubo, divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento e tentativa de feminicídio.

O episódio mais grave ocorreu em 10 de julho de 2026, quando o investigado teria atacado a ex-companheira com um pedaço de madeira, causando graves ferimentos, especialmente na cabeça e na face. A irmã da vítima também foi agredida ao tentar defendê-la.

Na mesma ocasião, o investigado teria atacado outro homem, motivado por ciúmes e sentimento possessivo, desferindo sucessivos golpes contra sua cabeça. O fato é investigado como tentativa de homicídio qualificado.

Após diligências, agentes da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul localizaram e prenderam o investigado, que foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos.