Homem morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Marialva

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta terça-feira (14), em Marialva, na região de Maringá. O acidente aconteceu na Avenida Cristóvão Colombo, nas proximidades do viaduto do Cacho de Uva, e mobilizou equipes de socorro e autoridades.
Segundo as primeiras informações apuradas no local, a vítima tentava atravessar a avenida quando foi atingida pelo caminhão. Com a força do impacto, a parte dianteira do veículo de carga ficou bastante danificada.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, porém, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito da vítima. A identidade do homem ainda não havia sido divulgada até a publicação da ocorrência.
As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pelas autoridades competentes, que irão apurar a dinâmica do acidente e as responsabilidades pelo caso.
Com informações do GMC Online
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