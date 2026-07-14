Escola Municipal César Lattes promove Festa Juliana

A Escola Municipal César Lattes realizou, na tarde deste último sábado (11 de julho), a sua tradicional Festa Julina, reunindo alunos, pais, familiares, professores e servidores em uma tarde marcada pela alegria, cultura e valorização das tradições julinas.

A abertura do evento foi conduzida pelo diretor da escola, João Paulo Bosio, que deu as boas-vindas ao público, conduziu uma oração inicial e destacou a importância da participação das famílias na vida escolar dos alunos, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem. O evento também contou com a presença da diretora do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Claudia Hashimoto.

Com apresentações preparadas pelos estudantes e professores, o público acompanhou um verdadeiro espetáculo de música, dança e animação. Vestidos a caráter, os alunos encantaram os presentes com coreografias típicas, demonstrando dedicação, criatividade e o excelente trabalho desenvolvido pela equipe da escola.

A programação contou com apresentações das turmas do Infantil IV e V, que interpretaram as músicas A Vida do Viajante e Uma Caneca, Uma Chaleira. Em seguida, o 1º Ano apresentou Fogo Fogaréu; o 2º Ano levou ao palco Xote das Crianças; o 3º Ano apresentou Dança do Balancê; e o encerramento ficou por conta dos alunos do 4º e 5º anos, com a animada Quadrilha do César Lattes, muito aplaudida pelo público.

Além das apresentações culturais, a festa contou com barracas de comidas típicas, brincadeiras, bingo e sorteio de prêmios, proporcionando momentos de confraternização e integração entre as famílias e a escola. Para recepcionar a comunidade escolar, a equipe também ofereceu, gratuitamente, pastel, cachorro-quente, refrigerante e pipoca aos participantes, tornando o momento ainda mais acolhedor e especial. A expressiva participação das famílias tornou o evento ainda mais significativo, reforçando a importância da parceria entre a instituição de ensino e os familiares no desenvolvimento das crianças.

A direção, os professores, os servidores e toda a equipe da Escola Municipal César Lattes estão de parabéns pela organização da festa, que preservou as tradições culturais e proporcionou uma tarde de lazer, convivência e celebração para toda a comunidade escolar.

O Departamento Municipal de Educação e Esportes de Jandaia do Sul também parabeniza a equipe da escola pelo sucesso do evento e agradece a presença das famílias, que contribuíram para tornar a Festa Julina um momento inesquecível de união, alegria e valorização da cultura popular.

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