Jovem morre em colisão frontal entre Fusca e Onix na BR-369, em Cornélio Procópio

Um grave acidente registrado na noite de terça-feira (14) resultou na morte de um jovem de 26 anos na BR-369, em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. A colisão frontal aconteceu por volta das 20h50, no km 84 da rodovia, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de diversos órgãos de atendimento.

De acordo com a PRF, o acidente envolveu um Volkswagen Fusca, com placas de Uraí (PR), e um Chevrolet Onix, emplacado em Curitiba (PR). O motorista do Fusca, morador de Santa Mariana (PR), sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local da colisão.

Já o condutor do Onix, de 50 anos, foi socorrido pela ambulância da concessionária EPR e encaminhado para atendimento hospitalar com ferimentos. Segundo a PRF, ele não apresentava sinais de embriaguez, porém recusou-se a realizar o teste do bafômetro. As informações sobre a ocorrência foram encaminhadas à Polícia Civil de Cornélio Procópio.

Além da PRF, atenderam a ocorrência equipes da concessionária EPR, da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos periciais e remoção do corpo.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas. A Polícia Rodoviária Federal informou que as causas do acidente serão esclarecidas por meio do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.