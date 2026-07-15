Motociclista fica ferido após colisão com caminhão em Jandaia do Sul

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), em Jandaia do Sul.
A colisão foi registrada por volta das 13h30, na Rua Professor Roberto Rezende Chaves, próximo ao início da Rua José Maria de Paula.
Com o impacto, o motociclista sofreu um ferimento na perna. A equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para receber atendimento médico.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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