Quarta Verde

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão em Jandaia do Sul
Um motociclista de 23 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), em Jandaia do...
Polícia Civil de Jandaia do Sul prende investigado por tentativa de feminicídio
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu, na noite de ontem, um homem investigado...
Homem morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Marialva
Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no início da noite desta terça-feira (14), em Marialva, na região de Maringá. O acidente...
Jovem morre em colisão frontal entre Fusca e Onix na BR-369, em Cornélio Procópio
Um grave acidente registrado na noite de terça-feira (14) resultou na morte de um jovem de 26 anos na BR-369, em Cornélio Procópio, no...
Escola Municipal César Lattes promove Festa Juliana
A Escola Municipal César Lattes realizou, na tarde deste último sábado (11 de julho), a sua tradicional Festa Julina, reunindo alunos, pais, familiares, professores...
Faleceu Marlene Rosa de Farias
Faleceu aos 75 anos Marlene Rosa de Farias. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul e o sepultamento será às 16h...
Autoescola Jandaia iniciará curso de reciclagem no dia 21 de julho
A Autoescola Jandaia está com inscrições abertas para uma nova turma do Curso de Reciclagem para Condutor Infrator, destinado aos motoristas que precisam cumprir...