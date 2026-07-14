Autoescola Jandaia iniciará curso de reciclagem no dia 21 de julho

A Autoescola Jandaia está com inscrições abertas para uma nova turma do Curso de Reciclagem para Condutor Infrator, destinado aos motoristas que precisam cumprir a exigência para regularizar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
As aulas serão realizadas na modalidade presencial, com início marcado para o dia 21 de julho. O curso é voltado aos condutores que tiveram a CNH suspensa e necessitam concluir a reciclagem para voltar a dirigir de forma regular.
As vagas são limitadas, e os interessados devem procurar a Autoescola Jandaia o quanto antes para realizar a inscrição e obter mais informações.
Serviço
* Curso: Reciclagem para Condutor Infrator
* Modalidade: Presencial
* Início: 21 de julho
* Informações e inscrições: (43) 99923-3439
A Autoescola Jandaia reforça que a reciclagem é uma etapa importante para a regularização da CNH e para a atualização dos conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção segura.
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