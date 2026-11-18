A Prefeitura de Jandaia do Sul está realizando serviços de manutenção e conserto no parquinho localizado na praça da Igreja Matriz.

A ação tem como objetivo recuperar a estrutura dos brinquedos, proporcionando mais segurança e melhores condições de uso para as crianças e famílias que frequentam o espaço.

Os serviços serão estendidos a todos os parquinhos da cidade, com a realização de reparos e melhorias nos espaços de lazer do município.

O trabalho faz parte das ações de manutenção dos espaços públicos, visando oferecer ambientes mais seguros e adequados para a população.