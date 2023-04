PM e prefeitura discutem segurança com dirigentes de escolas

Na manhã desta sexta-feira, 14 de abril, no Auditório Municipal reuniram-se o Prefeito Lauro Junior, Tenente Thiago Luiz Leite Comandante da Segunda Companhia do Décimo Batalhão da Polícia Militar, dirigentes representando todos os estabelecimentos de ensino do município, além de diversos outros segmentos da sociedade para uma reunião/palestra com o tenente Thiago Luiz Leite para tratar sobre segurança nos estabelecimentos de ensino do município.

O assunto abordado foi sobre medidas contra o possível ataque de um “Agressor Ativo” pautado em três pontos básicos que é: fugir, esconder e lutar, que norteiam medidas de enfrentamento que possam alertar todos os profissionais que atuam nestes estabelecimentos.

De acordo com Tenente Thiago, várias medidas estão sendo tomadas para dar mais tranquilidade nas escolas, colégios e centros de educação, como o patrulhamento em frente a estes estabelecimentos. “Sabemos que muitas dessas denúncias que aparecem envolvendo possíveis atentados invasões são fake news mas devemos estar atentos a quaisquer comportamentos diferentes dos corriqueiros”.