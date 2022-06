PM é chamada após suposta agressão a idoso no Jardim Pérola

A Polícia Militar foi acionada às 0h27 desta terça-feira na Rua Arnaldo Severo Romani, Jardim Pérola, em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, foi relatado que duas pessoas estariam agredindo uma pessoa idosa do sexo masculino. No local foi feito contato com eles, que informaram que o padrasto de XXX tentou agredi-lo com um facão. Na sequência, ele se evadiu, tomando rumo ignorado.

Ainda segundo a PM, era visível que os dois abordados estavam embriagados.

Foi feita a vistoria na residência e de fato não havia mais nenhuma pessoa, além dos dois.