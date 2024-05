PM do Paraná recupera caminhão roubado com doações destinadas ao Rio Grande do Sul

(Agência Estadual) A Polícia Militar do Paraná recuperou em Palmas, no Sudoeste, um caminhão de uma empresa privada que transportava doações de Cajamar, em São Paulo, para o Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (09). Ele foi roubado em Curitiba, estava carregado com cerca de R$ 250 mil em mercadorias e trafegava na PRC-280.

A ação usou de base informações repassadas pela Agência Local de Inteligência do 27° Batalhão da PMPR, bem como pela Polícia Militar de Santa Catarina. A informação do destino ao Rio Grande do Sul foi dada pela proprietária do veículo aos policiais.

As equipes policiais militares deslocaram-se até a rodovia onde, próximo ao km 80, abordaram o caminhão. O motorista, um homem de 26 anos, confirmou que o veículo foi roubado numa ação criminosa e entregue a ele com destino a Pato Branco. Durante a abordagem, foi constatado que as placas do caminhão já haviam sido trocadas por placas falsas. O homem ainda relatou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Dentro do veículo, foram encontradas as notas das mercadorias, bem como um boletim de viagem onde constava a descrição da verdadeira placa do caminhão. Além disso, a PMPR ainda apreendeu um celular que o motorista quebrou no momento da abordagem.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Palmas, juntamente com os documentos, o celular e os demais objetos recuperados, que incluem equipamentos eletrônicos, produtos de higiene e limpeza, dentre outros.

PM NO RS – A Polícia Militar do Paraná também enviou na terça-feira (7) 32 policiais, oito viaturas, uma embarcação e um helicóptero para ajudar no policiamento ostensivo no Rio Grande do Sul. As equipes estão ajudando a combater crimes como saques, furtos e roubos em algumas das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram cidades gaúchas nos últimos dias.

Os policiais paranaenses fazem parte do Comando de Missões Especiais da PM, vindos de diferentes batalhões da corporação, como Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFRON), Batalhão de Polícia Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) e Batalhão de Polícia de Choque.