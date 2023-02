Plantão Policial deste domingo (12) em Jandaia do Sul

Data do Registro: 12/02/2023 10:38:17

Endereço: JANDAIA DO SUL

Solicitante reclama de som alto, mas não se prontificou em representar. Relato que o local é a Sociedade Rural de Jandaia do Sul, local onde é frequente a realização de eventos. Que existe um roteiro de policiamento Ostensivo no local. Tendo sido informado que toda documentação para realização do evento foi entregue aos responsáveis que autorizaram o evento. Conversado com a responsável pelo evento a Sra XXXX, a mesma se prontificou em controlar o som.

Data do Registro: 12/02/2023 13:44:38

Endereço: RUA LOURENCO ILDEFONSO DA SILVA, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Após reclamação de som alto equipe foi até o local constatou o som e orientou o morador

XXXX 23 anos, que abaixou o volume do rádio. Foi orientado caso os vizinhos queiram representar contra o mesmo que ele seria encaminhado se tornasse a aumentar o volume.

Data do Registro: 12/02/2023 13:53:00

Endereço: RUA JOSE DE SOUZA CAVALCANTE, centro – JANDAIA DO SUL

XXXX 32 anos, estava no bar do XXXX quando se desentendeu com a pessoa de alcunha

XXXX. Que o ameaçou e disse que iria matar XXXX. Com medo registrou boletim. XXXX não foi localizado.

Data do Registro: 12/02/2023 16:59:31

Endereço: estrada velha para Marumbi, RURAL – JANDAIA DO SUL

Esta equipe em patrulhamento visualizou dois indivíduos desembarcados com uma motocicleta Honda/CG 160 com placas XXXX na cor vermelha em atitude suspeita, sendo realizada a abordagem, foram identificados como XXXX 24 anos e XXXX 22 anos, checado no sistema e nenhum mandado foi encontrado em desfavor dos mesmos, a motocicleta não possuia alerta e estava em nome do abordado XXXX, realizada uma vistoria nas medicações foi localizado um boné e dois cigarros de substância análoga a maconha, sendo que o material pesou aproximadamente 1,6 gramas, perguntado a posse, XXXX informou ser o proprietário do entorpecente. Diante dos fatos foi realizado o termo circunstanciado e os abordados liberados no local.

Data do Registro: 12/02/2023 20:15:39

Endereço: Estrada Barro Preto JANDAIA DO SUL

Que após solicitação via Copom a equipe de serviço deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pelo Senhor XXXX 25 anos, o mesmo relatou que o Senhor XXXX teria feito contato com o mesmo para deslocar até a sua residência que fica dentro do condomínio Bela Vista nas proximidades do Parque de exposições deste Município, pois segundo ele estaria

visualizando dois indivíduos através das imagens de monitoramento, tentando adentrar ao local para furtar, porém ao chegar ao local constatou que os indivíduos já teriam evadido se do local, pulando alguns muros de residências e evadido se tomando rumo ignorado. Que o Senhor XXXX relatou que os indivíduos teriam danificado a fechadura de uma porta de blindex que fica nos fundos e uma câmera de monitoramento, porém aparentemente não teria sido furtado nada no local e que provavelmente quando o alarme disparou, os indivíduos saíram da residência. Que foi efetuado o patrulhamento nas proximidades, no intuito de localizar os autores, porém nem um suspeito foi localizado. Foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil deste Município juntamente com às imagens do ocorrido para os procedimentos cabíveis. O Solicitante foi devidamente orientado.

Data do Registro: 12/02/2023 20:28:40

Endereço: RUA LUZIA DARIENSO MARTINS, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná

Que após solicitação via Copom a equipe de serviço deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pela senhora XXXX 25, a mesma relatou que saiu de sua residência por volta das 13 horas e ao retornar por volta das 20 horas constatou que alguém teria pulado o quintal da residência, danificado a fechadura da porta de entrada, adentrado ao local, revirado alguns cômodos e furtado dois Perfumes e dois óculos.

Diante do ocorrido foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia deste Município para os procedimentos cabíveis. A Solicitante foi devidamente orientada.

Data do Registro: 12/02/2023 22:20:50

Endereço: RUA PAPA JOAO VINTE E TRES, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná

Que após solicitação via Copom a equipe de serviço deslocou até ao local mencionado, onde segundo informações repassadas pela senhora XXXX 48, a mesma relatou que acabou tendo um desentendimento com sua filha XXXX pelo motivo da mesma ter chegado em casa com sintomas de embriaguez alcoólica e deixado os filhos em casa, sendo que após esse desentendimento sua filha saiu da residência não sabendo precisar seu paradeiro. Diante do exposto foi confeccionado o BOU ficando a senhora XXXX orientada em relação aos procedimentos.

Data do Registro: 13/02/2023 03:18:32

Endereço: AVENIDA DOUTOR GETULIO VARGAS, CENTRO – JANDAIA DO SUL

Que esta equipe policial realizou o Policiamento Ostensivo e Preventivo nas Avenidas Getulio Vargas, Tancredo de Almeida Neves e Anunciato Sonni, no intuito de inibir Furtos nos Comércios na região da área central. Que o devido Patrulhamento transcorre sem alterações.