Placa de veículo é furtada em Jandaia

Conforme a PM, na manhã de segunda-feira (8) o solicitante procurou a Polícia Militar pata relatar que no último sábado foi até o XXX bar na cidade de Jandaia do Sul com a Fiat Strada de seu pai. Relata que estacionou o veículo e após retornar, depois de algumas horas, percebeu que a placa dianteira não estava no veículo, que provavelmente fora furtada por alguém. O solicitante foi orientado.