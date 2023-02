Pessoa foi encaminhada ao Hospital após ser atropelada por Fusca em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 8h05 desta sexta-feira (3) na Rua Professor Roberto Rezende Chaves.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para dar atendimento a um acidente de trânsito, onde uma pessoa foi atropelada.

No local a equipe do SAMU já havia prestado atendimento a vitima. Em contato com a mãe da vítima, a qual presenciou os fatos, disse que estavam andando pela via citada quando o VW/Fusca atropelou a XXXX, que andava pela via, pois não havia calçada para pedestre onde a mesma transitava.

Após o atropelamento o condutor do veículo Fusca se evadiu do local. A vítima, que teve o nome divulgado, estava com suspeita de fratura e foi encaminhada ao Hospital da Providência para atendimento médico.