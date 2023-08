Pequenas e misses

No sábado, dia 12/08/2023, tivemos o privilégio de receber na Produtora Vipp Fest Model a presença das nossas duas modelos e misses, Maria Clara Lachimia Franco, com 5 anos de idade, Mini Miss Jandaia do Sul e Mini Miss Princess Brasil. Ela é filha de Rosângela Lachimia Franco e Fernando Marcel Franco. Além disso, contamos com a presença de Yasmim Priscila Cardoso Nunes, com 4 anos de idade, filha de Elaine Alves Cardoso Nunes e Jonathan de Lima Nunes, também moradores da cidade de Cambira.

Ambas as meninas foram homenageadas no evento anterior da Produtora Vipp, ocorrido em dezembro de 2022, na cidade de Cambira. Naquela ocasião, Yasmim foi coroada como Mini Miss Baby Cambira, enquanto nossa adorável Maria Clara conquistou o título de Concurso Mini Miss Paraná Model 2022. No entanto, por razões pessoais, Maria Clara tomou a decisão de renunciar ao seu título de Paraná Model, que foi transferido para sua parceira de carreira, Yasmim Priscila. Esta última assumirá o título e será preparada ao longo do próximo ano para o concurso Miss Brazil Model 2024.

Apesar de sua renúncia ao título, Maria Clara continua em um reinado representando outra marca de concurso de beleza. Ela segue sendo assessorada por Helaine Viana e sua equipe. Maria Clara representa orgulhosamente a cidade de Cambira, contando com o apoio do nosso estimado prefeito Toledo, que também apoiou o evento ocorrido em Cambira, ao lado da secretária de cultura da cidade. Atualmente, Maria Clara está em um reinado nacional, se preparando para sua participação no Mundial com a equipe Vipp Fest Model.

