Pega carro de namorada sem permissão e capota. Caso termina na delegacia

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h34 de sábado (6) na Rua Arthur Manfredinho, Jardim Santa Helena, em Jandaia do Sul

Conforme a PM: Relatou a Sra. —————- que seu namorado pegou seu veículo Fiat Uno sem sua permissão em seguida localizou seu automóvel capotado no parque industrial; informou ainda que o autor entrou em vias de fato com seu irmão e que foi agredida por ele com empurrões e que o mesmo ameaçou matar seu irmão.

Durante o atendimento da ocorrência no endereço supracitado o autor acionou a viatura na Rua José Maria de Paula Rodrigues, onde com a chegada da equipe passou a relatar que foi agredido pelo irmão da vítima.

Diante dos fatos e da vontade da vítima em representar criminalmente contra ———– as partes foram conduzidas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

O irmão da vítima apresentava lesões na barriga e dorso inclusive de mordidas que sofreu por parte do autor.