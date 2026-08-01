Discussão entre motoristas em pátio de posto termina em agressão e caso é encaminhado à Polícia Civil em Jandaia do Sul

Uma discussão entre dois motoristas terminou em vias de fato na manhã de sexta-feira (31), no pátio de um posto de combustíveis localizado na Rua Dourados, em Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 por volta das 9h para atender à ocorrência. No local, um homem de 42 anos relatou que passava com uma VW Saveiro prata quando estacionou no pátio do posto e permaneceu no veículo assistindo a vídeos no celular.
Segundo o boletim de ocorrência, logo em seguida o condutor de um caminhão DAF/XF FTS 480, de 47 anos, estacionou o veículo, desceu e foi tirar satisfações com o motorista da Saveiro, alegando que estaria sendo filmado. A situação evoluiu para uma briga, resultando em escoriações pelo corpo de ambos os envolvidos.
O caminhoneiro informou aos policiais que já havia registrado outros boletins de ocorrência envolvendo pessoas que, segundo ele, tentavam filmar ou abordar seu caminhão com a intenção de praticar furto ou roubo do veículo.
Diante da situação, a Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou as partes à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde o caso será apurado. Ambos os envolvidos receberam as orientações cabíveis.
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