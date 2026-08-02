Três carros furtados em Apucarana são encontrados carbonizados em Arapongas

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Foto: André Garcia/Arapongas FM
Antes de serem consumidos pelo fogo, três carros furtados em Apucarana foram abandonados em uma área rural de Arapongas na tarde deste sábado (1º). Os veículos foram localizados em chamas na Estrada do Novo Mundo, em meio a uma plantação de trigo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15 horas para combater o incêndio. Quando as equipes chegaram ao local, os automóveis já estavam completamente tomados pelas chamas. A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo se espalhasse pela vegetação ao redor.
Na sequência, equipes da Polícia Militar realizaram os procedimentos de praxe e constataram que os três veículos possuíam registro de furto em Apucarana. Conforme informou a corporação, todos já tinham boletins de ocorrência registrados por roubo ou furto.
De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, três suspeitos teriam abandonado os carros e fugido a pé antes da chegada das equipes. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente e ninguém foi preso até o momento.
As carcaças dos veículos foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais. O caso será investigado para identificar os responsáveis pelos furtos e pelo incêndio dos automóveis.
Com informações do TnOnline
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