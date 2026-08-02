Pedestre morre após atropelamento na PR-444
Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado na noite deste sábado (1º) na rodovia PR-444. O acidente aconteceu por volta das 21h50,...
Incêndio destrói fábrica de colchões em Maringá
Um incêndio de grandes proporções destruiu um barracão de uma fábrica de colchões em Maringá. O fogo consumiu toda a estrutura interna do imóvel...
Jovem denuncia perseguição, ameaças e divulgação de imagens íntimas em Jandaia do Sul
Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Militar para denunciar um caso de ameaças, perseguição e divulgação de imagens íntimas. A ocorrência foi...
Fiat Palio é furtado em frente à residência em Jandaia do Sul
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 9h41 deste sábado (1), como furto qualificado. De acordo com a PM, o proprietário, de 35 anos,...
Três carros furtados em Apucarana são encontrados carbonizados em Arapongas
Antes de serem consumidos pelo fogo, três carros furtados em Apucarana foram abandonados em uma área rural de Arapongas na tarde deste sábado (1º)....
Faleceu Solange Romualdo Santana
Faleceu em Jandaia do Sul Solange Romualdo Santana. O velório acontece na Capela do Prever em Jandaia do Sul e o sepultamento está marcado para...
Velório de policial morto em confronto acontece em Faxinal
O velório do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, começou na madrugada na Capela dos Padres em Faxinal e o sepultamento ocorrerá em Apucarana, neste...
Discussão entre motoristas em pátio de posto termina em agressão e caso é encaminhado...
Uma discussão entre dois motoristas terminou em vias de fato na manhã de sexta-feira (31), no pátio de um posto de combustíveis localizado na...