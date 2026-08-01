Velório de policial morto em confronto acontece em Faxinal

O velório do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, começou na madrugada na Capela dos Padres em Faxinal e o sepultamento ocorrerá em Apucarana, neste sábado dia 01 agosto.
O policial morreu na noite de sexta-feira (31) após ser baleado durante um confronto armado na zona rural de Arapuã, no Vale do Ivaí. O suspeito que atirou contra o agente também morreu durante a ocorrência.
De acordo com a Polícia Militar, equipes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) atendiam uma ocorrência após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia 181. Ao chegarem a uma propriedade rural para averiguar a situação, os policiais foram surpreendidos por um homem armado.
Segundo a corporação, o suspeito desobedeceu às ordens de abordagem e efetuou um disparo que atingiu o policial na cabeça. Na sequência, houve troca de tiros, e o homem também foi baleado. Ambos chegaram a ser socorridos com vida.
Durante o deslocamento, o policial foi transferido para outra viatura e encaminhado ao Hospital Bom Jesus. O suspeito permaneceu na primeira viatura, onde recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a equipe médica constatou a morte dele ainda na entrada de Arapuã. O policial chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
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