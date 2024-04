PCPR na Comunidade percorre Morretes, Antonina e Jandaia do Sul nesta semana

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levará serviços gratuitos para a população de Antonina e Morretes, no Litoral do Estado, e Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, nesta semana. Os eventos acontecem em parceria com os programas Paraná em Ação, da Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), e Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná.

Em Antonina, os serviços serão realizados na quarta-feira (3) e quinta-feira (4), das 9h às 17h, na Casa da Cultura, na Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, n° 266. Na sexta-feira (5) e sábado (6), acontecerá em Morretes, na Sala da Cidadania na Prefeitura, na Praça Rocha Pombo, n° 10, também das 9h às 17h. O PCPR na Comunidade em Jandaia do Sul acontecerá de quarta-feira (3) até sexta-feira (5), das 9h às 17h, no Salão de Eventos da Igreja Matriz, na Rua Professor Wilsom Roberto Veroni, n°185-307.

A Polícia Civil disponibilizará serviços de registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. Além disso, serão confeccionadas Carteiras de Identidade Nacional para quem fez o agendamento prévio.

Durante os eventos haverá demonstrações de perícia papiloscópica, atividades lúdicas com as crianças e orientações para que a população conheça mais o trabalho realizado pela instituição.

DEMAIS SERVIÇOS – Além das atividades de polícia judiciária, o Paraná em Ação irá ofertar outros serviços, como assistência social, confecção da Carteira do Autista, serviços da Agência do Trabalhador, além de exposições e trabalhos da Defensoria Pública.

O Justiça no Bairro irá ofertar serviços jurídicos como divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável, DNA, reconhecimento de paternidade/maternidade, retificação de registro civil, entre outros.

Serviço:

Antonina

Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)

Horário: das 9h às 17h

Local: Casa da Cultura, na Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, n° 266

Morretes

Dia: sexta-feira (5) e sábado (6)

Horário: das 9h às 17h

Local: Sala da Cidadania na Prefeitura, na Praça Rocha Pombo, n° 10

Jandaia do Sul

Dia: quarta-feira (3) até sexta-feira (5)

Horário: das 9h às 17h

Local: Salão de Eventos da Igreja Matriz, na Rua Professor Wilsom Roberto Veroni, n°185-307