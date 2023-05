Passeata em conscientização a doação de leite materno é realizada em Jandaia

JANDAIA REALIZA PASSEATA EM CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOAÇÃO DE LEITE HUMANO.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Saúde realizou na manhã desta sexta-feira, 19 de maio, uma passeata na Avenida Getúlio Vargas em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Materno com o tema do Projeto “Amor de Mãe no Potinho “ – Doação de Leite Materno para conscientização da doação quando a produção estiver maior que a demanda.

Cada gota faz a diferença e a doação do leite materno em Jandaia do Sul é realizado pela UBS Damásio de Brito, tendo parceria com o Banco de Leite Humano do Hospital da Providência de Apucarana.

Esse Leite doado é destinado aos bebês prematuros da UTI Neonatal. O Leite materno contém valor nutricional necessário para o crescimento e desenvolvimento do bebê.

As mães que estiverem amamentando seu bebê e estiver com sobra, querendo fazer a doação, entre em contato com a UBS mais próxima da sua casa que a equipe vai até você.