Hoje (17/12/2022), os holofotes são para a Dra. Tainara Gonçalves da Silva, que em sua colação de grau do curso de MEDICINA da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, recebeu as homenagens dos pais Cícero Luís da Silva e Tânia Cristina Gonçalves da Silva, do irmão Taynan, de todos os familiares e amigos.

A luta foi imensa, mas a conquista foi a nossa VITÓRIA !!!