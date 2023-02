Pais são acusados de maus-tratos em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 19h58 desta quarta-feira (8).

Conforme a PM, a equipe foi solicitada pela senhora XXXX da equipe do conselho Tutelar desta cidade, onde a mesma relatou aos policiais que estaria ocorrendo uma briga de casal em uma residência e possivelmente estaria ocorrendo maus tratos aos filhos do casal. Relata ainda que essa situação é corriqueira, que os pais ingerem bebida alcoólica e começam a discutir.

A equipe foi local, porém não foi constatada a situação e também não foi possível contato

com as partes. Informou uma das filhas do casal que seus pais discutiram e que sempre fazem isso, no entanto as crianças não foram agredidas fisicamente e que seu pai já havia se evadido do local e sua mãe se recusou a conversar com a equipe e não quis receber atendimento.

A agente do conselho Tutelar informou que a senhora XXXX, mãe das crianças, já foi encaminhada para o CAPS – Centro de Apoio Psicossocial por alterações psicológicas. Durante a confecção desse Boletim, a conselheira tutelar recebeu uma ligação informando que o pai retornou a residência e que a discussão retomou. No local, nada foi constatado, porém devido ao estado visível de embriaguez do senhor, as crianças foram retiradas da casa pelo Conselho Tutelar e levadas provisoriamente para a casa de uma das tias das mesmas.

Diante dos fatos, foi registrada a situação e os conselheiros orientados sobre os

procedimentos cabíveis.