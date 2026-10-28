Operação da PM tem dois confrontos em Arapongas; um suspeito teria morrido e outro ficado ferido

Uma megaoperação da Polícia Militar (PM) realizada na manhã desta quarta-feira (28) terminou em dois confrontos entre policiais e suspeitos em Arapongas.

A ação policial tinha como objetivo o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão. Os confrontos ocorreram nas ruas Tanatau e Graveteiro.

Informações preliminares apontam que um suspeito morreu e outro ficou ferido durante as ocorrências. As circunstâncias dos confrontos e os detalhes sobre a operação ainda estão sendo apurados pelas autoridades.

A operação mobilizou equipes da Polícia Militar e integra ações de cumprimento de ordens judiciais no município.