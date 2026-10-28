Quarta Verde

Novembro de terá feriados na segunda e na sexta-feira
(Agência Brasil) Desde 2023, quando foi sancionada a lei que cria o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Brasil tem três...
Prefeitura realiza limpeza e desobstrução de galerias em Jandaia do Sul e pede colaboração...
A Prefeitura de Jandaia do Sul está intensificando os serviços de limpeza e desobstrução das galerias pluviais, com atenção especial aos pontos que registraram...
Faleceu Jair Rebussi
Faleceu Jair Roberto Rebussi, de 71 anos. Ele foi comerciante e radialista, muito conhecido na região. O velório acontece a capela mortuária de Jandaia...
PM é acionada após homem soltar bombinhas
A Polícia Militar foi acionada na tarde de segunda-feira (26) para atender a uma ocorrência de perturbação do trabalho ou do sossego alheio na...
Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR avançam em estudos para implantação de sistema...
O município de Jandaia do Sul avançou nesta segunda-feira (26) nos estudos para a possível implantação de um sistema de proteção contra granizo no...
Esporte de Jandaia do Sul entrega 700 litros de leite ao Asilo São Vicente...
O Departamento Municipal de Educação e Esportes de Jandaia do Sul realizou a entrega de 700 litros de leite ao Asilo São Vicente de...