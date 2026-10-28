Jandaia do Sul realiza workshop sobre impactos da Reforma Tributária nas micro e pequenas empresas

Empresários e empreendedores de Jandaia do Sul participaram, na noite desta terça-feira (27), de um workshop sobre os impactos da Reforma Tributária nas micro e pequenas empresas (MPEs). O evento foi realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do Sul (ACEJAN).

A capacitação foi conduzida pelo consultor empresarial Erik Cornelis Van Der Vliet, que abordou as mudanças previstas com a Reforma Tributária e seus reflexos na rotina dos negócios, com destaque para os impactos no caixa, na organização financeira e no planejamento das empresas.

O encontro teve como objetivo orientar os participantes sobre as transformações no sistema tributário brasileiro, contribuindo para que empresários e gestores possam compreender as mudanças e se preparar para o novo cenário.

A iniciativa contou com a participação da Prefeitura de Jandaia do Sul, ACEJAN, Sebrae, Cidade Empreendedora, Comitê Gestor das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e Território Empreendedor Vale do Ivaí.