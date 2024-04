Ônibus tomba após colisão na PR-444. Uma pessoa morreu

Uma colisão entre uma caminhonete e um ônibus da Viação Garcia resultou na morte de um homem e deixou outras sete pessoas feridas.

O acidente ocorreu por volta das 23h30, na altura do km 16 da PR-444. O ônibus, que fazia a linha Guaíra (PR)-São Paulo (SP), transportava 30 passageiros. Ao se aproximar da divisa com Apucarana, nas proximidades do Distrito da Caixa de São Pedro, o ônibus colidiu com a caminhonete e tombou.

Segundo relatos dos bombeiros, alguns passageiros a bordo do ônibus afirmaram ter visualizado o momento em que o motorista tentou desviar da caminhonete, mas acabou tombando em seguida.

Na caminhonete estavam duas pessoas. O motorista perdeu a vida no local do acidente, enquanto a passageira ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas.

Quanto aos passageiros do ônibus, cinco deles sofreram ferimentos. O próprio motorista também ficou ferido. O Corpo de Bombeiros prestou socorro, levando cinco vítimas para o Honpar e encaminhando outra à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os demais passageiros recusaram atendimento e seguiram viagem em outro ônibus da empresa.

No local do acidente, equipes dos bombeiros de Apucarana, Arapongas e Mandaguari prestaram atendimento. Além disso, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Samu, o DER e os órgãos de Polícia Científica e Criminalística também estiveram presentes para investigar as circunstâncias.

