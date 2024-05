Ônibus de turismo tomba na Serra do Cadeado e deixa passageiros feridos

Na madrugada desta quinta-feira (30), houve um acidente envolvendo um ônibus de turismo na rodovia BR-376, entre as cidades de Ortigueira e Mauá da Serra, na Serra do Cadeado. O coletivo, que transportava aproximadamente 20 passageiros, tombou na altura do km 313.

As equipes do Samu de Ortigueira e Faxinal foram mobilizadas para prestar socorro. Além disso, uma ambulância do Pronto Atendimento de Ortigueira também compareceu ao local do acidente.

Dois passageiros, com ferimentos considerados leves, foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Ortigueira. No entanto, uma terceira vítima necessitou ser transferida para um hospital em Telêmaco Borba para realização de exames mais detalhados.

Polícia Rodoviária Federal e equipes do DER também foram acionadas.