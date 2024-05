Ônibus de karatecas tomba na região

Um ônibus com 43 passageiros de Lidianópolis, a maioria crianças e adolescentes, tombou na Rodovia Estadual PR-272 no início da manhã deste domingo (26), no município de Cruzmaltina.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no veículo estavam 26 crianças e 17 adultos. Cinco passageiros sofreram ferimentos, e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhados ao hospital de Faxinal. Os passageiros do ônibus estavam retornando de um campeonato de Karatê em Curitiba.

O acidente aconteceu por volta das 4h50 no km 235+300 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus da Prefeitura Municipal de Lidianópolis perdeu o controle e tombou.

O condutor do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo.

As informações são de Ivan Maldonado