Fecha Mês Compre Mais

Trabalhador sofre queimaduras em 50% do corpo após explosão de cilindro em Maringá
Um técnico de manutenção de ar-condicionado, de 35 anos, ficou gravemente ferido após a explosão de um cilindro de gás durante um serviço em...
Ação conjunta promove revitalização de espaço público em Jandaia do Sul
Uma ação conjunta entre a Prefeitura e voluntários do Sicredi promoveu a revitalização de um espaço público no município, no último sábado (23), durante...
Apucarana oferece 577 vagas de emprego nesta quinta-feira
A Agência do Trabalhador de Apucarana disponibiliza 577 vagas de trabalho nesta quinta-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes setores e níveis de experiência, incluindo...
Jovem de 19 anos é ferido com cinco golpes de faca em Marumbi
Um jovem de 19 anos foi ferido com cinco golpes de faca na manhã desta quarta-feira (26), na Rua Paulo Costa, em Marumbi. A...
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Dois incêndios são registrados em menos de uma hora em Jandaia do Sul
A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu a duas ocorrências de incêndio na tarde desta quarta-feira (26), em diferentes pontos da cidade. A primeira...