Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste domingo (7)

11h15. Ameaça. Endereço R. João Batista Mortean – Centro.

A solicitante informou que seu filho de 19 anos de idade que é usuário de drogas, estaria transtornado “quebrando” utilidades do interior da residência. No local em contato com a solicitante, a Sra.—————-, relatou que seu filho—————, 19 anos, danificou alguns pratos no momento da refeição, e de posse de uma faca lhe proferiu ameaças, porém antes da chegada da equipe policial, o mesmo se evadiu do local, tomando rumo ignorado, não sendo localizado por esta equipe.

17h16. Abordagem de Suspeitos/ Infração de trânsito. Endereço Rua Professor Roberto Rezende Chaves – Centro.

Durante patrulhamento fora visualizada a motoneta Honda Biz de cor preta, cujo condutor apresentou nervosismo exacerbado ao perceber a aproximação da viatura, ensejando suspeição. Realizada a abordagem, constatou-se como condutor a pessoa de _______, de 24 anos, e a motoneta uma Honda Biz 125 KS de placa “_______”, da cidade de Santa Helena. Após checagem de dados via aplicativa SESP, foram constatadas pendências administrativas para a motoneta, bem como a inexistência de habilitação do condutor. Face ao exposto a motoneta fora removida ao pátio desta Cia PM, conduzida pelo responsável ______, sendo confeccionados os autos de infração de trânsito pertinentes. Condutor orientado e liberado após os procedimentos administrativos.

18h40. Vias de Fato. Endereço Rua Gabriel Lopes – Jardim Esmeralda

Após solicitação repassada via COPOM, esta equipe deslocou até o numeral —– da Rua Gabriel, onde estaria acontecendo uma Vias de Fato. No local, em contato com as senhoras ————, de 38 anos, ————–, de 29, e —————–, de 57, relataram terem entrado em Vias de Fato com as pessoas conhecidas pela alcunha de “——–”, “———”, e um terceiro de nome——–. Que segundo ———, a senhora————fora agredida no joelho esquerdo por golpes desferidos pelos indivíduos, os quais utilizaram pedaços de madeira, evadindo-se do local na sequência, tomando rumo ignorado. Ainda informaram que estes indivíduos possuem rixa antiga com os filhos de ———–, ———- e ———-. Face ao exposto fora realizada diligência com o intuito de localizar os agressores, porém sem êxito, sendo as vítimas orientadas quanto aos procedimentos legais a serem adotados neste tocante.

21h31. Apoio a Outros Órgãos. Endereço Rua Pastor João Marcondes – Vila Santo Antônio

Após solicitação do SAMU repassada via COPOM, esta equipe deslocou até a Rua Pastor João Marcondes, onde uma feminina estaria alterada em razão de uso de drogas e bebidas. No local fora prestado apoio à equipe, tratando-se de —————, de 33 anos de idade, a qual fora encaminhada até o Pronto Atendimento Médico desta cidade.

22h39. Abordagem de Suspeitos. Endereço Rua Clementino Puppi – Centro

Em patrulhamento foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, os quais receberam voz de abordagem que fora acatada de imediato, efetuada revista pessoal no masculino, e nada de ilícito localizado, os abordados foram identificados posteriormente como ——————–, 20 anos e T———————, 20 anos. Como nada de irregular foi constatado com os mesmos, eles foram checados orientados e liberados no local.

23h27. Abordagem de Suspeitos. Endereço Rua Pedro Mikza – Vila Rica

A equipe em patrulhamento visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo estes abordados e identificados como —————-, 29 anos e ————-, 29 anos. Como nada de irregular foi constatado com os mesmos, eles foram checados e orientados quanto ao decreto estadual e liberados no local.