OAB subseção de Apucarana e Prefeitura de Jandaia promovem palestras sobre Direitos da Criança e do Adolescente

A Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da Subseção da OAB de Apucarana e a Comissão Regional de Enfrentamento a Violência da Criança e do Adolescente com apoio da Prefeitura de Jandaia do Sul promoveram na tarde desta quarta-feira, 12 de abril, um encontro com Palestras sobre Direitos da Criança e Adolescente com foco na violência e a revelação espontânea sobre diversos tipos de abusos.

O evento aconteceu no Auditório Municipal e contou com a presença de representantes das Escolas Municipais, Estaduais e Particulares além de representantes de diversos outros segmentos como saúde, Assistência Social dentre outros.

Foram realizadas duas palestras a primeira sobre Direitos da Criança e do Adolescente com foco na Violência proferida pela Advogada Josiane Machado e a segunda palestra com o tema Revelação Espontânea com o palestrante psicólogo Fábio Eiji Sato.

Estiveram presentes ainda o Prefeito Lauro Junior, o Presidente da OAB de Apucarana Márcio Marques Rei, a Senhora Márcia Sousa Chefe Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, o Senhor José Carlos dos Santos representando o chefe do NRE e os Diretores de Departamentos da Prefeitura Meire, Marco Aurélio e Bruna.