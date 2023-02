Nova tentativa de golpe é registrada na agência da Caixa Econômica em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h20 deste sábado (25).

Conforme a PM, após denúncia foi realizado patrulhamento na agência da Caixa Econômica Federal, onde suspeitos estariam tentando aplicar golpe nos clientes que utilizam os caixas eletrônicos.

No local foi constatado dois caixas eletrônicos alterados onde foram colocados uma espécie de cola, sendo feito contato com os responsáveis pela agência para realizar vistoria no local.

Dois clientes ficaram com os cartões momentaneamente presos nos caixas, porém conseguiram retirar logo em seguida, não tendo nenhum tipo de prejuízo.