Nota da Prefeitura de Jandaia do Sul sobre vacinas

JÁ APLICAMOS MAIS DE 80% DAS VACINAS RECEBIDAS EM NOSSO MUNICÍPIO

Nesta fase da vacinação, já foram aplicadas as vacinas nos idosos institucionalizados e nos profissionais na linha de frente do enfrentamento do COVID-19. Com isso, passamos para os outros profissionais de saúde, conforme protocolo do Plano Estadual de Vacinação.

Já foram aplicadas mais de 80% das vacinas recebidas no município. A priorização da vacinação contra a COVID-19 no grupo prioritário de Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde está sendo por local de atividade, seguindo esta ordenação:

1. Todos os vacinadores/ aplicadores da vacina contra a COVID-19;

2. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI);

3. Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de referência COVID-19 públicos e privados (SAMU, SIATE, UPA’s, Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia);

4. Trabalhadores dos Centros de Atendimento à COVID-19;

5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 6. Trabalhadores de laboratórios públicos e privados que coletam e realizam testes laboratoriais para a COVID-19;

7. Demais serviços de Urgência e Emergência;

8. Demais trabalhadores da Vigilância em Saúde;

9. Demais serviços públicos hospitalares e ambulatoriais;

10. Demais serviços privados hospitalares e ambulatoriais (farmácias e clínicas). Na fase atual, estamos realizando a aplicação de vacinas nas clínicas regularizadas através de documentos que comprovam que estão dentro do Plano Estadual de Vacinação.

Com a chegada de novas doses das vacinas disponíveis no Brasil, outros grupos entrarão para a campanha de vacinação, como:

1. Idosos com 80 anos ou mais, seguidos de idosos com 75 a 79 anos, depois de 70 a 74 anos, 65 a 69 anos e 60 a 64 anos;

2. Trabalhadores da Força de Segurança e Salvamento;

3. Comorbidades;

4. Trabalhadores educacionais e da assistência social;

5. Pessoas com deficiência institucionalizada; e

6. População privada de liberdade.

As vacinas estão sendo aplicadas na UBS Ivoly (centralizado, enquanto continuamos com a etapa dos profissionais de saúde) e, em alguns casos, como o asilo, os profissionais da saúde vão até o local para vacinação. O Departamento de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica e Atenção Básica, está entrando em contato com cada grupo, seguindo o protocolo de prioridades, para fazer a vacina de forma escalonada, sem aglomeração de pessoas.

Os profissionais da saúde reforçam a importância dos jandaienses continuarem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação. A cidade também conta com o Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943 (ao lado do Corpo de Bombeiros), que está adequadamente estruturado para realização de exames e atendimento de pacientes com sintomas do coronavírus.