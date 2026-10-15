No Dia dos Professores, Jandaia do Sul celebra avanços na educação e reconhece dedicação dos profissionais

Em celebração ao Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro, o prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert parabenizam todos os profissionais da educação de Jandaia do Sul e destacam a importância do trabalho desenvolvido diariamente nas escolas municipais para a formação dos estudantes e o desenvolvimento do município.

A data também é uma oportunidade para reconhecer os avanços alcançados pela educação municipal, resultado do empenho dos professores, diretores, equipes pedagógicas, servidores, estudantes e famílias, que contribuem conjuntamente para a construção de um ensino cada vez melhor.

Um dos destaques é o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2025. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Jandaia do Sul alcançou nota 7,2, superando o índice de 6,0 registrado em 2023, um crescimento de 1,2 ponto. O município conquistou ainda a 9ª colocação entre os 26 municípios do Vale do Ivaí, evidenciando a evolução da rede municipal de ensino.

O IDEB é um dos principais indicadores da educação básica brasileira e considera o desempenho dos estudantes nas avaliações nacionais e os dados de fluxo escolar, que refletem a aprovação e a progressão dos alunos ao longo da trajetória escolar.

O resultado alcançado reforça a importância do trabalho realizado nas unidades de ensino e dos investimentos destinados à educação. Por trás dos números, está a dedicação dos profissionais que planejam aulas, acompanham o desenvolvimento dos estudantes, promovem o conhecimento e enfrentam diariamente os desafios da sala de aula.

Para o prefeito Ditão Pupio e o vice-prefeito Inei Heckert, valorizar os professores é reconhecer o papel essencial que desempenham na construção do futuro das novas gerações. O trabalho desses profissionais vai além do ensino dos conteúdos escolares: envolve acolhimento, incentivo, formação de valores e compromisso com o desenvolvimento integral dos alunos.

A administração municipal reconhece que os avanços conquistados também trazem a responsabilidade de continuar investindo na educação pública, buscando melhorias constantes nas condições de ensino e aprendizagem e fortalecendo a valorização dos profissionais da rede municipal.

Neste Dia dos Professores, a Prefeitura de Jandaia do Sul presta sua homenagem a todos os educadores que, com dedicação, conhecimento e compromisso, contribuem para transformar vidas e construir novas oportunidades.

Feliz Dia dos Professores! O reconhecimento e a gratidão do município a todos os profissionais que fazem da educação um caminho para o desenvolvimento e um futuro melhor para Jandaia do Sul.