Neste domingo (18) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul junto ao Departamento de Cultura realizou a apresentação do Natal Luz no Distrito de São José.

Com a apresentação do presépio vivo, Coral e o trenzinho com o Papai Noel o Departamento de Cultura encerrou as apresentações do Natal Luz.

O trenzinho com o Papai Noel ainda continua até o Natal com o embarque na casinha do Papai Noel na Avenida Getúlio Vargas.