Mulheres pedem para homem comprar cigarros e furtam a casa dele

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite desta quarta-feira (11) no Jardim Esmeralda.

Conforme a PM, durante patrulhamento a equipe foi abordada pelo Sr XXX, o qual relatou que estava em sua residência na companhia de duas femininas, sendo que elas, em determinado momento solicitaram a vítima que saísse para comprar cigarros e ele foi, porém, ao retornar à residência notou que tudo estava revirado e as mulheres tinham se evadido do local levando sua carteira contendo documentos, cartões bancários e dinheiro em espécie, tomando elas rumo ignorado.

A equipe efetuou rondas no intuito de localizar as autoras, sendo estas já conhecidas no meio policial, porém sem êxito. A vítima foi orientada.