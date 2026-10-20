Placa de motocicleta é furtada e ignição é danificada no centro de Jandaia do Sul

Um caso de furto qualificado foi registrado na noite de segunda-feira (19), na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com informações da Polícia Militar, um jovem de 21 anos relatou que estacionou sua motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, por volta das 21h, em via pública, e foi até um carrinho de lanches nas proximidades, acompanhado de uma amiga.
Ao retornar, por volta das 23h, ele constatou que a placa da motocicleta havia sido furtada e que o miolo da ignição também estava danificado.
A Polícia Militar foi acionada via 190 e compareceu ao local. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Segundo o registro policial, há câmeras de monitoramento nas proximidades, que poderão auxiliar na apuração do caso. O proprietário foi orientado pela equipe policial.