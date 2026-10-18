Família Kruger convida para missa de sétimo dia

Motociclista é abordado após ultrapassagem irregular na área central de Jandaia do Sul
Uma motocicleta foi abordada pela Polícia Militar na noite de sábado (17), após o condutor realizar uma ultrapassagem irregular na região central de Jandaia...
Motorista caminha sobre a pista seminu após colidir de frente com carreta
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado por volta das 11h50 deste sábado (18), no km 190 da BR-376, em Marialva....
Jandaia do Sul inicia mudança de famílias da Vila Santo Antônio para novas moradias
A mudança das famílias da Vila Santo Antônio, em Jandaia do Sul, teve início nesta sexta-feira (16) e continuará durante o fim de semana....
Governo do Paraná lamenta morte do reitor da PUCPR
(AEN) O Governo do Paraná manifesta profundo pesar pelo falecimento do Irmão Rogério Renato Mateucci, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), ocorrido...
Mulher perde mais de R$ 7,7 mil após golpe por telefone em São Pedro...
Uma mulher foi vítima de estelionato após receber uma ligação telefônica de um indivíduo que se passou por funcionário da segurança do Banco do...
Missa de sétimo dia de José Carlos Goulart será celebrada neste sábado
Familiares e amigos de José Carlos Goulart convidam a comunidade para a missa de sétimo dia de seu falecimento, que será celebrada neste sábado,...
Capacete é furtado após invasão de estabelecimento de ensino em Bom Sucesso
Um capacete foi furtado na noite de sexta-feira (16), em um estabelecimento de ensino localizado na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, na região central...