Mulher perde mais de R$ 7,7 mil após golpe por telefone em São Pedro do Ivaí

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Uma mulher foi vítima de estelionato após receber uma ligação telefônica de um indivíduo que se passou por funcionário da segurança do Banco do Brasil, em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar na sexta-feira (16), após a vítima perceber movimentações financeiras que não reconhecia em sua conta bancária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ligação aconteceu na quinta-feira (15), por volta das 16h30. Durante a conversa, o suspeito solicitou que a mulher compartilhasse a tela do celular e realizasse determinados procedimentos, supostamente relacionados à segurança bancária.

Na sexta-feira, ao acessar o aplicativo do banco, a vítima percebeu que não havia saldo disponível na conta. Ela foi até a agência bancária e solicitou um extrato, no qual constatou a realização de três transferências via PIX, nos valores de R$ 250,99, R$ 315,75 e R$ 320,00, além do pagamento de um boleto bancário de R$ 6.900,00.

Somadas, as movimentações totalizam R$ 7.786,74.

Diante da situação, a mulher procurou o Destacamento da Polícia Militar para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como estelionato e deverá receber as providências cabíveis pelas autoridades competentes.

 

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