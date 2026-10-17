Mulher perde mais de R$ 7,7 mil após golpe por telefone em São Pedro do Ivaí

Uma mulher foi vítima de estelionato após receber uma ligação telefônica de um indivíduo que se passou por funcionário da segurança do Banco do Brasil, em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar na sexta-feira (16), após a vítima perceber movimentações financeiras que não reconhecia em sua conta bancária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ligação aconteceu na quinta-feira (15), por volta das 16h30. Durante a conversa, o suspeito solicitou que a mulher compartilhasse a tela do celular e realizasse determinados procedimentos, supostamente relacionados à segurança bancária.

Na sexta-feira, ao acessar o aplicativo do banco, a vítima percebeu que não havia saldo disponível na conta. Ela foi até a agência bancária e solicitou um extrato, no qual constatou a realização de três transferências via PIX, nos valores de R$ 250,99, R$ 315,75 e R$ 320,00, além do pagamento de um boleto bancário de R$ 6.900,00.

Somadas, as movimentações totalizam R$ 7.786,74.

Diante da situação, a mulher procurou o Destacamento da Polícia Militar para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como estelionato e deverá receber as providências cabíveis pelas autoridades competentes.