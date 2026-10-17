Missa de sétimo dia de José Carlos Goulart será celebrada neste sábado

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Familiares e amigos de José Carlos Goulart convidam a comunidade para a missa de sétimo dia de seu falecimento, que será celebrada neste sábado, dia 17 de outubro de 2026, às 19h, na Paróquia São João Batista.

A família agradece a todos que puderem participar deste momento de fé.

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