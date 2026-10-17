Governo do Paraná lamenta morte do reitor da PUCPR
(AEN) O Governo do Paraná manifesta profundo pesar pelo falecimento do Irmão Rogério Renato Mateucci, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), ocorrido...
Mulher perde mais de R$ 7,7 mil após golpe por telefone em São Pedro...
Uma mulher foi vítima de estelionato após receber uma ligação telefônica de um indivíduo que se passou por funcionário da segurança do Banco do...
Missa de sétimo dia de José Carlos Goulart será celebrada neste sábado
Familiares e amigos de José Carlos Goulart convidam a comunidade para a missa de sétimo dia de seu falecimento, que será celebrada neste sábado,...
Capacete é furtado após invasão de estabelecimento de ensino em Bom Sucesso
Um capacete foi furtado na noite de sexta-feira (16), em um estabelecimento de ensino localizado na Avenida Coronel Gabriel Jorge Franco, na região central...
Jandaia do Sul abre pré-cadastro para atendimentos do Castra Móvel AMUVI
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizará, entre os dias 19 e 22 de outubro, o pré-cadastro de moradores interessados nos atendimentos do Castra...
Congresso promulga emenda do fim da 6×1; escala 5×2 começa em 60 dias
(Agência Brasil) O Congresso Nacional promulgou, nesta sexta-feira (16), a Emenda Constitucional nº 141 de 2026, que põe fim à escala de seis dias...
Trem descarrila em Apucarana
Um descarrilamento de trem provocou a interdição de cruzamentos na região da Vila Nova, em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (16). Durante o acidente,...