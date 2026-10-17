Jandaia do Sul inicia mudança de famílias da Vila Santo Antônio para novas moradias

A mudança das famílias da Vila Santo Antônio, em Jandaia do Sul, teve início nesta sexta-feira (16) e continuará durante o fim de semana. Os moradores estão sendo transferidos para as novas casas construídas por meio do Programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Vida Nova.

A entrega simbólica das moradias foi realizada na quinta-feira (15), em uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul, o Governo do Estado, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e com o apoio da Câmara de Vereadores. As famílias viviam em condições habitacionais inadequadas em uma área próxima ao Country Clube, localizada em uma região de preservação ambiental.

O processo de transferência representa uma nova etapa do projeto habitacional, iniciado em 2017, que busca garantir moradia adequada, segurança e melhores condições de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Área será destinada a parque ambiental

Após a saída das famílias, a área da Vila Santo Antônio deverá passar por um processo de recuperação ambiental. A proposta prevê a implantação de um Parque Ambiental, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul e a Sanepar.

O projeto tem como objetivo recuperar o espaço e criar uma nova área de preservação ambiental e lazer para a população. A transferência das famílias representa um avanço nas ações habitacionais do município e abre caminho para a recuperação de uma área importante para o meio ambiente.

Ao todo, o Programa Casa Fácil Paraná – Vida Nova beneficiou 75 famílias em Jandaia do Sul, incluindo moradores da Vila Santo Antônio e de outras localidades do município.