Mulher põe fogo na casa após descobrir traição

No último domingo (25), um caso de tentativa de homicídio foi registrado em Arapongas. Uma mulher, após descobrir uma traição, tentou esfaquear o próprio marido e incendiou a residência em que viviam. O incidente ocorreu por volta das 15 horas, quando uma testemunha passou em frente à casa e ouviu gritos de socorro, percebendo também a fumaça saindo do imóvel.

As autoridades foram acionadas e se dirigiram rapidamente ao endereço no bairro Conjunto Centauro. Chegando lá, o homem relatou à Polícia Militar que sua esposa tentou matá-lo com uma faca, o que o levou a buscar abrigo dentro da casa. Em seguida, a mulher ateou fogo em um colchão e em panos dentro do imóvel.

Após o ocorrido, a suspeita fugiu a pé, mas foi localizada na residência de uma amiga próxima ao local do crime. Ela foi encaminhada para a 22ª Subdivisão Policial para prestar esclarecimentos.

O homem mencionou que a motivação para o ataque teria sido a descoberta de uma traição, o que levou a esposa, que faz uso de remédios controlados, a entrar em surto. Por outro lado, a mulher alega que agiu em legítima defesa, afirmando que o marido a agrediu e tentou incriminá-la pelo incêndio.