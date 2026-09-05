Touro de rodeio escapa e mata mulher em Barbosa Ferraz

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Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (4) após ser atingida por um touro que escapou durante os preparativos para um rodeio em Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí, Norte do Paraná. O animal seria utilizado no evento que integra a programação comemorativa pelos 66 anos de emancipação do município.
Segundo informações, o touro conseguiu fugir e passou a correr pelas ruas da cidade. Durante o trajeto, o animal circulou pelas proximidades do Ginásio de Esportes e do Hospital Municipal, até atingir a vítima, que estava próxima ao portão de uma residência na região da Vila Mineira.
A mulher era moradora de Maringá e estava em Barbosa Ferraz visitando familiares. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade e a idade da vítima ainda não haviam sido divulgadas oficialmente.
Após atingir a mulher, o touro continuou fugindo pelas vias públicas. Moradores e equipes de segurança iniciaram buscas e montaram um cerco na região da Vila do Roque para tentar conter o animal. Conforme relatos de testemunhas, o touro acabou sendo morto durante a tentativa de captura.
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