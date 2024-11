Mulher pede socorro após homem pular grade e agredi-la em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h31 desta sexta-feira (29) na Rua Presidente Keneddy.

Conforme a PM, após denúncia de vizinhos, a equipe policial deslocou ao endereço onde a vítima avistou a viatura em deslocamento e pediu socorro no interior do quintal trancado por grades, após abertura do portão e ser abordado e contido o autor, o qual já bastante conhecido no meio policial pelo crime de violência doméstica, a vítima explicou que possui relacionamento de convivência com o mesmo, que já foi agredida várias outras vezes já relatadas em outros boletins de ocorrência e que nesta data o autor pulou a grade da residência, que mede aproximadamente 2 metros de altura com pontas afiadas e já no interior do quintal teve acesso à residência aberta.

Ao ser questionado pela vítima a respeito de sua atitude agiu de forma agressiva quebrando um aparelho de celular no interior do imóvel, proferiu ameaças de morte e agarrou a vítima pelo cabelo arrancando uma quantidade considerável de fios, que a vítima nesse momento conseguiu acalmá-lo por alguns instantes conversando, momento em que observou a viatura na porta da residência então se afastou dele e solicitou a intervenção da equipe na situação.

Questionada se desejava representar contra o autor, confirmou de pronto que deslocaria juntamente com a equipe para fazer a condução até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de prisão em flagrante.

O cabelo arrancado, algumas partes do celular quebrado e uma faca de cozinha com cerca de 12 cm de lâmina usada pelo autor foram apreendidos e encaminhados juntamente até a delegacia.

