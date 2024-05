Mulher não aceita fim de namoro e quebra objetos da casa do ex

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h45 desta sexta-feira no Jardim das Araucárias.

Conforme relatório da Polícia Militar, o solicitante informou que sua ex-namorada entrou em sua residência enquanto ele dormia e quebrou alguns objetos.

No local o solicitante informou que estava dormindo e ouviu quando alguém abriu a porta da residência. Ao perceber que se tratava de sua ex-namorada, os quais terminaram o relacionamento nesta data, trancou a porta do quarto.

Neste momento a ex-namorada passou a quebrar alguns objetos, ofendeu o solicitante e disse não aceitar o fim do namoro, ele retirou a autora de dentro da casa, pediu as chaves a ela, a qual negou, ficando com a cópia da chave em sua posse. Sendo assim, após a chegada da equipe policial foi orientado.