Mulher morre e outra fica ferida a caminho do trabalho em Arapongas

Na manhã de hoje, uma triste ocorrência abalou a cidade de Arapongas. Uma mulher de 31 anos perdeu a vida após a motocicleta que ela pilotava colidir violentamente contra uma árvore na Rua Tico Tico Rei, próxima ao Hospital Norte do Paraná (Honpar).

O acidente ocorreu por volta das 06h40, no Jardim Paraná.

A condutora da motocicleta, uma Honda Biz, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local da batida. A garupa, uma jovem de 26 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrida, sendo encaminhada para o Honpar. Ambas estavam a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu.

A motocicleta colidiu com uma palmeira enquanto realizava uma rotatória. A Honda Biz preta trafegava pela Rua Garça Boiadeira e acessava a Rua Tico Tico Rei no momento do impacto. Há suspeita de que o sol possa ter prejudicado a visão da motociclista.

As autoridades competentes, incluindo a Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica, além da Guarda Municipal (GM) e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, foram acionadas para atender à ocorrência e investigar as circunstâncias desse trágico acidente.