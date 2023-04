Mulher fica ferida em acidente no centro de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h37 desta quinta-feira (6).

Conforme a PM, Após solicitação, a equipe policial deslocou até ao local, onde segundo informações repassadas pelo solicitante, havia ocorrido um acidente de trânsito com uma vítima ferida, no cruzamento das Rua Clementino Puppi com a Rua Luiz Vignoli.

A vítima era uma mulher que conduzia a Honda Biz, e quem conduzia o veículo Chevrolet Classic era também uma mulher.

A vítima acabou sendo socorrida pela Ambulância da Defesa Civil e encaminhada até ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para melhor avaliação médica.

Após checagem dos condutores e veículos mencionados através do Sistema Sesp Intranet, constou que a Motoneta encontra se com débitos pendentes junto ao Detran. Sendo assim a mesma foi apreendida e lavrada a devida notificação de trânsito.

O veículo Chevrolet Classic foi liberado no local para o proprietário, por não constar débitos.